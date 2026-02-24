Caso Schettini perché il vero problema non è il prof ma la nostra ipocrisia sui social | l'opinione di Lancini

Vincenzo Schettini, il docente influencer coinvolto in recenti polemiche, si trova al centro di un dibattito che mette in evidenza una nostra ipocrisia sui social. La sua attività ha acceso discussioni sul ruolo e i metodi degli insegnanti online, ma il vero problema riguarda come giudichiamo e condividiamo opinioni senza riflettere. Lancini ha commentato il caso evidenziando come il nostro comportamento digitale rifletta spesso atteggiamenti contraddittori. La questione rimane aperta, lasciando spazio a ulteriori riflessioni.

Dopo le polemiche sui metodi del prof influencer Vincenzo Schettini, lo psicoterapeuta Matteo Lancini ha spiegato a Fanpage.it che il nodo centrale non sarebbe tanto il comportamento del singolo insegnante, quanto piuttosto l’atteggiamento "dissociato" di molti adulti verso i social: strumenti usati per il proprio tornaconto e, allo stesso tempo, demonizzati come origine di tutti i mali delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Perché l’insegnamento non deve essere in vendita?”: la frase del prof. Schettini sta spaccando l’opinione pubblicaIl professor Vincenzo Schettini ha suscitato polemiche proponendo di vendere corsi online di insegnamento con insegnanti part-time, dopo aver dichiarato che l’istruzione non dovrebbe essere “in vendita”.

Leggi anche: Lancini: “Lo smartphone è un capro espiatorio. Il vero problema è il bullismo adulto verso gli adolescenti. Ecco perché i giovani hanno un vuoto identitario”

