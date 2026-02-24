Caso Epstein rilasciato su cauzione l’ex ambasciatore Peter Mandelson

L’ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dopo il suo arresto il 23 febbraio, legato a un’indagine su un presunto trasferimento di dati riservati a Jeffrey Epstein. Le autorità hanno sequestrato il suo telefono e documenti durante la perquisizione presso la sua residenza. Mandelson ha negato ogni accusa e si attende la prossima udienza, mentre le indagini continuano a far luce sulla vicenda.

L' ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dopo l'arresto avvenuto il 23 febbraio nell'ambito di un'indagine sul presunto trasferimento di informazioni sensibili al finanziere americano Jeffrey Epstein. Lo ha reso noto la polizia di Londra, parlando di un uomo di 72 anni accusato di cattiva condotta in pubblico ufficio e rilasciato in attesa di ulteriori accertamenti. Secondo la British Press Association si tratta proprio di Mandelson. L'arresto arriva pochi giorni dopo quello dell' ex principe Andrea, anche lui fermato e poi rilasciato. Entrambi sarebbero accusati di aver passato informazioni segrete del governo britannico a Epstein.