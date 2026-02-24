Caso Epstein l' ex ministro inglese Mandelson arrestato e rilasciato su cauzione

Peter Mandelson, ex ministro britannico e ambasciatore negli Stati Uniti, è stato arrestato a causa di un’indagine sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La polizia britannica ha confermato l’arresto e ha rilasciato Mandelson su cauzione, mentre proseguono le verifiche sulla sua condotta. L’arresto ha attirato l’attenzione sui collegamenti tra il politico e il controverso finanziere. Nei prossimi giorni, si attende un aggiornamento sulle indagini in corso.

La polizia britannica ha detto che Peter Mandelson, l’ ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato in un’indagine per cattiva condotta derivante dai suoi legami con Jeffrey Epstein. È successo giorni dopo che l’amicizia con Epstein aveva portato l’ ex principe Andrea in custodia di polizia. Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata martedì poco dopo le 2 di notte: “Un uomo di 72 anni arrestato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro britannico, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato fermato a Londra per un'indagine legata a Epstein.

Epstein files, rilasciato su cauzione l’ex ministro MandelsonLa decisione di rilasciare su cauzione Peter Mandelson deriva da un'inchiesta in corso che coinvolge questioni di corruzione.

