Caso Domenico i NAS di Trento indagano sulla catena di fornitura del ghiaccio secco

I NAS di Trento indagano sulla catena di fornitura del ghiaccio secco dopo la morte del piccolo Domenico. La verifica mira a scoprire se ci sono stati errori o negligenze nella consegna del prodotto. Gli inquirenti stanno controllando i fornitori e le procedure di conservazione per capire cosa possa aver causato il tragico episodio. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio sulla vicenda.

Svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico: i NAS di Trento verificano chi fornì il ghiaccio secco. Giovedì perizia sui cellulari dei 7 indagati. Le indagini sul tragico decesso del piccolo Domenico, il bimbo spirato dopo un trapianto cardiaco fallito, si spostano ora sull'analisi dei dettagli tecnici e logistici legati alla conservazione dell'organo. Al centro degli accertamenti del nucleo antisofisticazioni dell'Arma di Trento c'è la gestione dei materiali refrigeranti utilizzati durante la fase del prelievo avvenuta in Alto Adige lo scorso dicembre. L'obiettivo degli inquirenti è circoscrivere con precisione le responsabilità individuali riguardanti la preparazione del contenitore termico.