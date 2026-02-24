Caso Cuzzocrea manca il numero legale | cambio di dipartimento congelato tra prudenza e cortocircuiti istituzionali

Il caso Cuzzocrea si blocca a causa della mancanza del numero legale, impedendo il cambio di dipartimento. La situazione crea tensioni tra i membri dell'istituto, con ripercussioni sulla gestione delle attività. La decisione di sospendere temporaneamente la riassegnazione evidenzia le difficoltà organizzative e le divergenze tra i responsabili. La questione resta aperta, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi ufficiali.

Bocce ferme a Biomorf, ma la vicenda che ruota attorno al caso Cuzzocrea non si ferma, anzi è destinata ad allargarsi. E ogni passaggio aggiunge un nuovo livello di contraddizione istituzionale. Il Consiglio di dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina non si è riunito ieri per discutere la richiesta di afferenza del professore Salvatore Cuzzocrea. La seduta è saltata per mancanza del numero legale, lasciando sospesa una decisione già diventata uno dei passaggi più delicati della fase successiva all’inchiesta che coinvolge l’ex rettore, sotto processo per appalti contestati dall’Autorità anticorruzione e indagato nella vicenda dei cosiddetti “rimborsi d’oro”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

