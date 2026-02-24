Caso Cinturrino anatomia di un depistaggio | il martello la pistola dimenticata e il cortocircuito sullo scudo penale

Il caso Cinturrino si è sviluppato a causa di un possibile depistaggio, con dettagli come un martello e una pistola “dimenticata” che hanno alimentato dubbi sulle indagini. Le omissioni e le incongruenze emergono dall'analisi dei reperti e delle dichiarazioni, creando confusione sui passaggi chiave della vicenda. Le scelte investigative sembrano aver contribuito a un cortocircuito nel quadro delle prove, lasciando molte domande aperte sulla verità dei fatti.

"Dire che siamo amareggiati è un eufemismo. Sono convinto che nella vita si possa sbagliare, anche se non dovrebbe accadere. Ma prima come poliziotti e poi come uomini bisogna assumersi le proprie responsabilità. Chi ha il compito di far rispettare l'ordine, la legge e le regole non può violarle assumendo comportamenti così gravi". A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di polizia (Sap), in merito al fermo, per l'omicidio a Milano Rogoredo di Abderrahim Mansouri, dell'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino. Subito dopo i fatti, il 26 gennaio scorso, il Sap aveva anche avviato una raccolta fondi per sostenere la tutela legale dell'agente.