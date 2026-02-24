Caserta riunione in Prefettura sui beni confiscati | 50 milioni di euro per la realizzazione di 30 interventi

Il patrimonio di beni confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Caserta ha attirato l’attenzione di un incontro in Prefettura, a causa della necessità di investire 50 milioni di euro. Durante la riunione, si è deciso di destinare le risorse a 30 interventi di recupero e rifunzionalizzazione. I lavori puntano a riqualificare immobili abbandonati e migliorare la sicurezza nel territorio. La decisione rappresenta un passo concreto per il riutilizzo di queste proprietà.

Gli investimenti dello Stato finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata del territorio casertano sono stati al centro di una riunione che si è svolta nella mattinata di oggi in Prefettura. Si è trattato di un primo momento di confronto, che ha visto la partecipazione di una parte delle amministrazioni territoriali beneficiarie dei finanziamenti, cui farà seguito, nelle prossime settimane, un ulteriore incontro con gli altri enti interessati. Risorse per oltre 50 milioni euro hanno consentito l'avvio di 30 interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati, che vedono il coinvolgimento di 18 Comuni e del Consorzio Agrorinasce.

Caserta, confiscati beni da 30 milioni a imprenditore legato al clan BelforteLa polizia ha sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore collegato al clan Belforte.

