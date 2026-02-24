cascina un mese di incontri riflessioni e impegno civile per tutto marzo

Cascina ha organizzato un ciclo di sette incontri durante tutto marzo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. La causa è legata alla volontà di sensibilizzare su parità di genere, diritti e partecipazione civica. Gli eventi coinvolgono cittadini e attivisti che discutono di temi cruciali attraverso confronti aperti e laboratori. Questi incontri puntano a rafforzare l’impegno civile e la consapevolezza collettiva, creando uno spazio di dialogo diretto e condiviso.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Cascina promuove “Marzo Cascinese: di donne e di diritti”, un ciclo di sette appuntamenti dedicati ai temi della parità di genere, dei diritti e della cittadinanza attiva. Un percorso che, a partire da lunedì 2 marzo, accompagnerà la comunità per tutto il mese con momenti di approfondimento, confronto e partecipazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni ed enti del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare l’8 marzo in un’occasione di riflessione concreta e condivisa. «Il ‘Marzo Cascinese’ – dichiara il sindaco Michelangelo Betti – si propone come uno spazio aperto alla cittadinanza, pensato per valorizzare il contributo delle donne nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e per riaffermare con forza l’importanza dei diritti, della parità e delle pari opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cascina, un mese per dire no alla violenza di genereDal 18 al 27 novembre incontri, spettacoli e momenti di riflessione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Cascina, martedì 11 novembre 2025 - A partire da ... lanazione.it

