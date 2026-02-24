Cartoon world Arezzo

Cartoon World è arrivato ad Arezzo, portando in città uno spettacolo dal vivo che raccoglie i personaggi più amati dei cartoni animati. La causa è il grande successo ottenuto in altre regioni, che ha spinto gli organizzatori a portarlo anche qui. Attori in costume interpretano i protagonisti, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. La manifestazione si terrà in una grande arena all'aperto, attirando famiglie da tutta la provincia.

Cartoon World arriva ad Arezzo!Il magico spettacolo dal vivo Cartoon World – Family Show approda ad Arezzo, pronto a conquistare grandi e piccini con i personaggi più amati dei cartoni animati, interpretati da attori in costume.?? Quando e dove?? Sabato 7 marzo?? Teatro Tenda – Arezzo?? Uno spettacolo per tutta la famigliaCon un cast straordinario di oltre 20 personaggi dal vivo, tra musica, danza, giochi e momenti di grande interazione con il pubblico, Cartoon World è uno spettacolo coinvolgente e colorato, pensato per far sognare bambini e famiglie.