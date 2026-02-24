Cartelle non pagate per oltre 200mila euro trovato furgone pignorato

Un furgone nuovo di zecca è stato sequestrato perché il proprietario non ha pagato cartelle esattoriali per più di 200mila euro. La causa risiede nell’insolvenza con il fisco, che ha portato al blocco del veicolo e alla sua confisca. Il mezzo, fermo da mesi, è stato ritrovato in un deposito di Porto Recanati. La vicenda mette in luce le conseguenze di debiti non saldati con le tasse.

Porto Recanati, 24 febbraio 2026 – Furgone di nuova immatricolazione, gravato da fermo amministrativo e pignoramento per cartelle esattoriali insolute di importo complessivo pari a oltre 203.000 euro, è stato trovato dai finanzieri della tenenza di Porto Recanati. Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, svolto a seguito di specifiche disposizioni impartite dal comando provinciale di Macerata, le Fiamme Gialle hanno individuato il mezzo, sul quale risultava pendente un provvedimento di fermo amministrativo e di pignoramento, legato a cartelleavvisi di pagamento insoluti per un importo di oltre 203.