Caro Salvini tra guardie e ladri c' è lo Stato

Una recente polemica ha portato alla luce tensioni tra forze dell’ordine e cittadini, provocando un acceso dibattito sulla gestione delle proteste. La causa principale risiede nelle modalità di intervento delle forze di sicurezza durante gli scontri di piazza, che molti giudicano eccessive. Testimoni riferiscono di pratiche che sembrano allontanarsi dal rispetto dei diritti, mentre le autorità difendono le loro azioni. La questione resta aperta e suscita molte opinioni diverse.

© Quotidiano.net - Caro Salvini, tra "guardie e ladri" c'è lo Stato

Firenze, 24 febbraio 2026 – Di fronte ad accuse, processi, indagini, fatti di cronaca bisognerebbe sempre essere cauti. Soprattutto quando non si sa niente di quello che è successo, perché tutto appare ancora troppo confuso o magari troppo semplice. Ne sa qualcosa o quantomeno ne dovrebbe sapere qualcosa il segretario della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Dolore tra i volontari dell'ambiente: è morto lo storico coordinatore delle guardie volontarie del WwfGiorgio Tramonti, storico coordinatore delle guardie volontarie del Wwf Italia nella provincia di Ravenna, è morto mercoledì a causa di una grave malattia. Leggi anche: Salvini: "Il Ponte si farà, lo vuole anche l'Ue". E si scontra con Boschi sul caro voli Caro Salvini, tra guardie e ladri c'è lo Stato