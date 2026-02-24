Carnevali | 17 milioni in opere stradali sfida a Paolorossi

Daniele Carnevali ha annunciato un investimento di 17 milioni di euro destinati alle opere stradali per rafforzare la rete di collegamenti nella provincia di Ancona, cercando di rilanciare il suo progetto politico. La cifra riguarda lavori di asfaltatura e miglioramenti infrastrutturali che coinvolgono diverse strade principali. Carnevali si impegna a portare avanti i miglioramenti infrastrutturali per conquistare il sostegno degli elettori alle prossime elezioni provinciali.

La sfida delle risorse: come Carnevali punta a riconquistare la Provincia di Ancona. Daniele Carnevali, presidente uscente della Provincia di Ancona, si prepara a difendere il suo mandato alle elezioni provinciali del 15 marzo. Il centrosinistra punta sulla sua esperienza e sui risultati concreti ottenuti in quattro anni di amministrazione. Carnevali ha guidato l’ente attraverso un periodo di risorse limitate, con finanziamenti ministeriali che si attestano tra i 4 e i 5 milioni di euro all’anno per le asfaltature di 800 chilometri di strade. Nonostante queste limitazioni, il suo mandato ha la conclusione di lavori per 17 milioni di euro, tra asfaltature, segnaletica e barriere stradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ufficiale, per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca PaolorossiDaniele Carnevali, sindaco di Offagna, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Provincia di Ancona, sfidando Luca Paolorossi, primo cittadino di Filottrano.

Gatteo, piano da 17 milioni per le opere pubblicheA Gatteo, nel 2026, sono stati messi a disposizione oltre 17 milioni di euro per interventi sulle opere pubbliche.

