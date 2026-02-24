carnevale monturanese allo stadio

Il Carnevale Monturanese si è svolto allo stadio dopo aver rischiato di essere annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia ha minacciato di cancellare le sfilate, ma il pubblico ha deciso di restare e sostenere l’evento. Alla fine, le due sfilate hanno attirato migliaia di spettatori, creando un’atmosfera festosa e colorata. La manifestazione si è conclusa con un grande entusiasmo tra i partecipanti e i visitatori.

Un evento che ha rischiato anche di non farsi ma alla fine ha registrato numeri da capogiro in occasione di entrambe le sfilate. La 49esima edizione del Carnevale Monturanese va in archivio con un successo di numeri eccezionale oltre che un riscontro di qualità e presenze veramente fuori dal comune. Otto quartieri protagonisti con il loro carro, oltre 1200 figuranti tutti monturanesi doc e non solo: oltre 10mila presenze in giro per il paese nella sfilata di Martedì Grasso saliti ad oltre 13mila in quella di domenica scorsa quando è stato premiato il carro vincitore, aggiudicatosi l’ambito Cappello di Re Carnevale: ha vinto il quartiere Stadio con il carro "La Sibilla racconta le Marche", al secondo posto il quartiere Centro con "Dragon Trainer" e in terza posizione il quartiere 167 con "Qualcosa non quadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Choc allo 'Zaccheria', urla e oggetti contro moglie e figli di D'Amico: "Non li porterò più allo stadio"Una scena violenta si è verificata allo stadio Zaccheria, dove D’Amico ha perso il controllo e ha urlato contro la moglie e i figli.

Bianconeri terzi per fedeltà allo stadioLa passione dei tifosi del Cesena non si ferma nemmeno in questa stagione.

Carnevale a Montemarano 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tutto pronto per il Carnevale Monturanese: via alla prima sfilata, domenica gran finale; Oggi la prima sfilata del Carnevale Monturanese; Gran Carnevale di Ancona; Da Monte Urano a Falerone, in piazza per il Carnevale.

Il Carnevale ha finalmente la sua casa: Monte Urano, la festa è salva, che lo show abbia inizio«Eravamo di fronte a un bivio. Fermare il carnevale o farlo proseguire. Noi abbiamo scelto di continuare perché riteniamo il carnevale un patrimonio monturanese» ha detto il sindaco Andrea Leoni ieri ... corriereadriatico.it

Nuova casa, 800 figuranti e 8 quartieri: ecco il Carnevale MonturaneseTutto pronto per la 49esima edizione del Carnevale Monturanese che coinvolgerà un intero paese nelle due sfilate (17 e ... msn.com

Carnevale Monturanese. space ball · Solar System. Il Carnevale Monturanese non é solo per i quartieri di Monte Urano, ma vuole dar visibilità a tutte quelle realtà che - ogni momento di ogni giorno - lottano per qualcosa in cui credono davvero. L’Officina Sina - facebook.com facebook