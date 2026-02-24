Carnesecchi e la figlia | Marco un papà fantastico E Bianca è già diventata la Regina della casa

Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta, attribuisce il suo successo alla presenza della figlia Bianca e alla moglie Valentina, con cui è sposato da un anno. La famiglia racconta di un rapporto forte e di supporto reciproco, che lo aiuta ad affrontare le sfide del calcio professionistico. Bianca, ormai considerata la regina di casa, si diverte tra i sorrisi dei genitori. La vita quotidiana di Carnesecchi ruota attorno a questi affetti, che definiscono il suo equilibrio.

"Se sono arrivato dove sono, è anche grazie a te". Marco Carnesecchi, il 26enne riminese portiere dell’Atalanta e della Nazionale, lo ripete spesso a Valentina De Flaviis, al suo fianco da nove anni (si sono sposati un anno fa). Un mese fa è nata la loro prima figlia, Bianca Regina. L’amore tra il calciatore e l’influencer è sbocciato sotto il sole di Rimini, quando erano poco più che adolescenti. Da allora Valentina ha sempre scelto di restare accanto a Marco, anche quando questo ha significato mettere in stand-by i suoi sogni e la carriera nella moda. Alla figlia, Valentina vuole insegnare soprattutto "il valore delle cose – spiega – Spesso si pensa che i calciatori siano superficiali e che la loro vita sia solo un privilegio: non è così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fantasia di Marco CarnesecchiLa fantasia nel calcio di Marco Carnesecchi si manifesta nella rapidità di pensiero e nell’istinto.

Carnesecchi e la figlia: Marco un papà fantastico. E Bianca è già diventata la regina della casaParla Valentina De Flaviis, moglie del portiere di Atalanta e Nazionale Essere mamma è bello e molto impegnativo, ma lui è sempre al fianco . msn.com

Atalanta Club Val Gandino, i nerazzurri Carnesecchi e Zappacosta premiati Bravo Papà 2026Assegnazione doppia per il premio Bravo Papà 2026 promosso a partire dal 1994 dall’Atalanta Club Val Gandino. Il Club, guidato. tuttomercatoweb.com

