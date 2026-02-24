Carmelo Cinturrino gli errori a Rogoredo dalla pistola al fango e la paura del collega | Temevo mi uccidesse

Carmelo Cinturrino ha fatto partire le indagini su Rogoredo, collegando errori con la pistola e il fango. La sua paura di essere ucciso da un collega ha portato a svelare dettagli sul suo coinvolgimento nel depistaggio e sui legami con lo spaccio nel quartiere. Durante le verifiche, sono emersi comportamenti sospetti e tensioni tra gli agenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche.

Gli interrogatori e le indagini sull'omicidio di Abderrahim Mansouri stanno facendo emergere diversi dettagli su Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato di aver ucciso il 28enne. Il depistaggio delle indagini ipotizzato dalla procura ha trovato conferme nei racconti dei colleghi indagati per favoreggiamento, mentre Cinturrino appare sempre più legato agli ambienti dello spaccio. Il depistaggio di Rogoredo, la pistola e i messaggi I supposti legami di Cinturrino con lo spaccio Mansouri poteva essere salvato? Il depistaggio di Rogoredo, la pistola e i messaggi La ricostruzione della procura sull'omicidio di Abderrahim Mansouri sembra ormai consolidata.

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa». Il collega: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmattino.it

