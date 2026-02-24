Carmelo Cinturrino fermato per omicidio di Rogoredo La Russa cita Almirante | Chiedo doppia pena di morte

Carmelo Cinturrino è stato fermato per l’omicidio di Rogoredo, un fatto che ha suscitato grande scalpore. La causa principale di questa azione risiede nelle accuse di violenza grave rivolte all’agente, che ha avuto un ruolo centrale nella vicenda. La Russa ha richiamato le parole di Almirante, chiedendo sanzioni dure, fino alla pena di morte, se le accuse venissero confermate. La decisione sulla sua posizione resta ora nelle mani delle autorità competenti.

Le parole di La Russa su Cinturrino Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato, alla trasmissione Radio anch’io di Radio 1, della vicenda di Rogoredo, che riguarda la morte del 28enne Abderrahim Mansouri, per la quale è stato arrestato l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino. La Russa, di formazione avvocato penalista, ha sottolineato di non aver partecipato al dibattito, sia per il suo ruolo istituzionale, sia perché la vicenda, fin dall’inizio, presentava punti poco chiari. Il Pubblico Ministero Giovanni Tarzia Durante conferenza Stampa sul fermo dell’agente di polizia Cinturrino Alla luce delle accuse mosse dalla procura a Cinturrino, di aver inscenato una legittima difesa dopo l’uccisione di Mansouri, La Russa ha chiesto estrema severità alla magistratura, citando Giorgio Almirante: Ai tempi del terrorismo, Almirante diceva: se il terrorista è uno di sinistra chiedo la pena di morte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Russa ora cita Almirante sul poliziotto di Rogoredo: “Darei doppia pena”Ignazio La Russa ha ricordato le parole di Giorgio Almirante riguardo alla legge e alla giustizia, in risposta al caso del poliziotto di Rogoredo fermato con l'accusa di omicidio volontario.

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo, poliziotto "gravemente indiziato"Carmelo Cinturrino è stato arrestato dopo l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, causato da una lite che è degenerata in violenza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

