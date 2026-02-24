Carlo Conti su Morgan a Sanremo | non c' è una sentenza definitiva giusto averlo al Festival

Carlo Conti ha deciso di confermare Morgan al Festival di Sanremo, nonostante le voci di un procedimento giudiziario in corso. La scelta deriva dalla volontà di mantenere un artista importante nel cast, anche se la situazione legale non è ancora definita. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma Conti ha ribadito che la presenza di Morgan rappresenta un valore artistico per l’evento. La questione rimane aperta, mentre il Festival si avvicina.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – "Io ti rispondo un po' a come è successo lo scorso anno, quando c'era la polemica su Emis Killa, su Fedez e altri. Fino a che uno non è accusato, non c'è una sentenza definitiva, io non sono il giudice e non posso dire a un artista non venire con lui o non venire con quell'altro". Queste le parole di Carlo Conti alla conferenza stampa a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026 rispondendo a una domanda sull'opportunità di far esibire Morgan a Sanremo nonostante imputato in un processo per stalking (ora sospeso per un nodo giuridico). Festival Sanremo 2026 nella foto Carlo Conti Photocall del 24 febbraio Sanremo (IM) 24-02-2026 Teatro Ariston 76mo Festival della Canzone Italiana foto Roberto Garavagliaagenzia Aldo Liverani sas Niente duetto con Chiello . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026: “Non sono un giudice, finché non lo condannano è legittimo averlo”Carlo Conti ha chiarito che l'invito a Morgan a partecipare a Sanremo 2026 deriva dal suo diritto di essere presente, anche dopo le polemiche recenti.

Sanremo 2026, Conti: "Accuse a Morgan? Non sono un giudice, non c'è sentenza definitiva"Conti afferma che, senza una decisione definitiva, non può impedire a un artista di partecipare a Sanremo 2026, sottolineando di non essere un giudice.

