Carlo Conti risponde a La Russa su Pucci | Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze

Carlo Conti ha criticato le affermazioni di Ignazio La Russa sulla presenza di Pucci a Sanremo, sostenendo che Baudo aveva già chiesto ai politici di non interferire con il festival. Conti ha commentato che le parole di La Russa sono fuori luogo e che l’attenzione dovrebbe essere rivolta ai contenuti dello show. La discussione si concentra sulla gestione degli interventi politici durante la manifestazione musicale.

Carlo Conti replica al videomessaggio di Ignazio La Russa, che aveva chiesto il reintegro di Pucci a Sanremo 2026. Incalzato in conferenza stampa da Fanpage.it, che ha ricordato come Pippo Baudo respingesse le pressioni della politica, il conduttore commenta: "Ogni cittadino è libero di parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Russa vuole ancora che Pucci vada a Sanremo: chiede a Carlo Conti di fare “una sorpresa”Ignazio La Russa insiste affinché Andrea Pucci partecipi ancora a Sanremo, chiedendo a Carlo Conti di organizzare una sorpresa.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

Il conduttore Carlo Conti ha annunciato l'ordine di uscita degli artisti in gara per la serata di apertura di martedì 24 febbraio. Eccolo - facebook.com facebook

Superospite Tiziano Ferro, il co-conduttore Can Yaman accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara x.com