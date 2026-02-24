Carlo Conti l' amore con Francesca Vaccaro | i tira e molla il matrimonio il figlio

Carlo Conti ha deciso di tornare a condurre e dirigere il Festival di Sanremo, dopo aver gestito l’evento nel 2014, 2016 e l’anno passato. La sua scelta deriva dalla volontà di riprendere in mano il ruolo di protagonista, nonostante le sfide personali legate alla vita sentimentale. La sua presenza al festival rappresenta una conferma della volontà di rinnovare l’impegno nel mondo dello spettacolo. La prima serata si avvicina e l’attesa cresce.

Carlo Conti torna conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dopo le edizioni del 20142016 e quella dello scorso anno. Per il conduttore Rai, tra i più popolari e stimati della scena televisiva attuale, questa nuova esperienza al timone del Festival si aggiunge alle numerose tappe di una carriera che ha affiancato una vita privata densa di amore grazie alla moglie Francesca Vaccaro, ex costumista Rai e oggi stilista, madre di suo figlio Matteo. Ma com'è nata la loro storia d'amore? Di seguito tutte le curiosità su una delle coppie più innamorate del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Today.it

Carlo Conti a Sanremo 2026: l'infanzia difficile, gli esordi, l'amore per Francesca VaccaroCarlo Conti ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, motivata dal desiderio di portare freschezza alla kermesse.

Da eterno dongiovanni a marito devoto e papà: ecco come è nata ed è sbocciata la storia d'amore tra Carlo Conti e Francesca VaccaroCarlo Conti ha incontrato Francesca Vaccaro durante una festa di amici, spinto dalla voglia di cambiare vita dopo anni di relazioni sbagliate.

Carlo Conti: «Francesca mi ha cambiato, se l'ho sposata è anche merito di Antonella Clerici»

