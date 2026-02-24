Carlo Conti | Il mio festival cristiano e democratico

Carlo Conti ha definito il suo festival come un evento “cristiano e democratico” dopo che un caso legato a un ex partecipante ha riacceso l’attenzione. La decisione di riaprire le discussioni su questa figura ha portato a un dibattito acceso tra sostenitori e critici. Conti ha sottolineato l’importanza di mantenere un clima di rispetto e apertura durante la manifestazione. La tensione tra diverse opinioni continua a influenzare l’atmosfera dell’evento.

E’ l’ombra che giganteggia su questa 76esima edizione ai nastri di partenza. Il caso Pucci che sembrava chiuso ma è stato riaperto dal presidente del Senato Ignazio La Russa (il segno di questi tempi cupi.) che ne ha chiesto a gran voce ‘una presenza riparatrice’. Sic. In conferenza Carlo Conti cerca di chiudere la vicenda con toni decisamente soft: “”Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto. Con Pucci ci siamo sentiti, gli ho chiesto se voleva fare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligarlo. Io credo che Andrea avrà tutto il tempo nei prossimi mesi per dimostrare la sua forza, per continuare a riempire i teatri e a far divertire la gente”. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e democratico»Carlo Conti ha commentato l’incidente sul video di La Russa riguardante Pucci, spiegando che si tratta di un’osservazione di un cittadino libero, senza alcuna pressione.

Al via il Festival di Sanremo di Carlo Conti: “È cristiano e democratico”Carlo Conti introduce il Festival di Sanremo, definendolo “cristiano e democratico” perché vuole rappresentare tutti i gusti e le culture del pubblico.

