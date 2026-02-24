Carlo Conti è bisex blitz di Paolini al Tg1 La replica del conduttore | Il mio tipo è Laura Pausini

Gabriele Paolini ha interrotto bruscamente il collegamento con il Tg1, affermando che Carlo Conti è bisessuale. La causa dell'intervento è stata una dichiarazione improvvisa e senza preavviso durante il notiziario serale. Conti ha risposto con ironia, precisando che il suo preferito è Laura Pausini. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e colleghi, lasciando il collegamento interrotto e molti a chiedersi cosa succederà ora.

© Quotidiano.net - “Carlo Conti è bisex”, blitz di Paolini al Tg1. La replica del conduttore: “Il mio tipo è Laura Pausini”

Roma., 24 febbraio 2026 – Quando mancano pochi minuti all'inizio della prima serata di Sanremo il disturbatore Gabriele Paolini i nterrompe un collegamento con il giornalista Francesco Maesano a Palazzo Chigi al Tg1 delle 20 urlando: “Paolini dice Carlo Conti bisessuale”. La conduttrice del telegiornale Laura Chimenti, visibilmente contrariata, lo interrompe subito dicendo: “È il solito disturbatore che non ci fa fare il nostro lavoro”. Si passa poi ad un altro servizio. Il collegamento con Francesco Maesano da Palazzo Chigi è poi andato in onda successivamente senza ulteriori incidenti. La replica di Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Sanremo 2026, Paolini irrompe al Tg1: “Conti bisex”. E lui risponde: “Il mio tipo è Laura Pausini, non Can Yaman” | VIDEO Paolini grida contro Carlo Conti in diretta TV (VIDEO): tensione al Tg1 prima del Festival. La replica ironica del conduttoreGabriele Paolini ha interrotto il Tg1 con un gesto vistoso poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026, protestando contro Carlo Conti.