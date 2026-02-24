Carlo Conti è bisessuale | l’irruzione in diretta al TG1 del disturbatore Gabriele Paolini E il conduttore replica | Il mio tipo è Laura Pausini e non Can Yaman

Gabriele Paolini ha interrotto bruscamente il TG1 urlando che Carlo Conti è bisessuale, provocando scompiglio in diretta. L’attacco si è verificato pochi minuti prima dell’inizio del Festival di Sanremo, sorprendendo spettatori e conduttori. Conti ha reagito subito, scherzando sulla sua preferenza per Laura Pausini piuttosto che per Can Yaman. La scena ha suscitato discussioni sui limiti della provocazione in televisione.

Irruzione in diretta a pochi minuti dall’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo. È successo durante il TG1 quando, all’improvviso, si è sentita una voce fuori campo urlare “ Carlo Conti è bisessuale”. A dirlo è stato il noto disturbatore televisivo Gabriele Paolini, che così facendo ha interrotto il collegamento con l’inviato Francesco Maesano, in diretta da Palazzo Chigi. Nel suo tentativo di disturbo, l’uomo sembrerebbe provare a far vedere anche un cartello, ma l’operatore televisivo ha prontamente stretto l’inquadratura sull’inviato. “È il solito disturbatore che non ci fa fare il nostro lavoro”, ha commentato invece la conduttrice Laura Chimenti, visibilmente contrariata e amareggiata, che ha ripreso immediatamente la linea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

