Carlo Conti che scivolone in apertura a Sanremo | il gelo di Laura Pausini

Carlo Conti ha commesso un errore durante l’apertura di Sanremo 2026, causando il gelo tra lui e Laura Pausini. La tensione si è percepita subito, quando il conduttore ha sbagliato un dettaglio sul palco. Laura Pausini ha reagito con freddezza, lasciando intendere il disagio. L’incidente ha attirato l’attenzione sui primi minuti di spettacolo, che si sono conclusi con un silenzio imbarazzante. La scena ha fatto discutere sui social e tra gli spettatori presenti.

L'apertura del Festival di Sanremo 2026 non è passata inosservata. Prima ancora che la gara entrasse nel vivo, a far discutere è stato un momento in diretta tra Carlo Conti e Laura Pausini. Un siparietto breve, ma sufficiente per accendere il dibattito sui social. Tutto nasce durante la presentazione del brano di Ditonellapiaga. Pausini sbaglia il cognome di uno degli autori, pronunciando "Russi" invece di "Ruzzi". Conti la corregge immediatamente, con un tono che a molti è sembrato più brusco del necessario. Un intervento rapido, certo, ma percepito da alcuni come troppo tagliente per un momento inaugurale così atteso.