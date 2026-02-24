Carlo Conti a Sanremo 2026 | l' infanzia difficile gli esordi l' amore per Francesca Vaccaro

Carlo Conti ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, motivata dal desiderio di portare freschezza alla kermesse. La scelta nasce dalla volontà di condividere con il pubblico le sue esperienze di vita e di lavoro, dopo anni di impegno nel panorama televisivo italiano. Insieme alla sua passione per la musica, Conti ha rivelato anche qualche dettaglio sulla sua routine quotidiana. La conferma ufficiale è arrivata durante una recente intervista, lasciando i fan in attesa di novità.

Carlo Conti è al timone del Festival di Sanremo per la sua quinta e ultima volta, chiudendo così idealmente il cerchio aperto nel 2015. Al suo fianco, in veste di co-conduttrice, Laura Pausini, cui si aggiungeranno Can Yaman nella prima serata e Achille Lauro nella seconda. Ci saranno anche Lillo Petrolo, Gianluca Gazzoli per le Nuove Proposte e Max Pezzali dalla Costa Toscana; inizialmente era stato annunciato anche Andrea Pucci, poi sostituito da Nino Frassica. Nel pomeriggio di pre-ascolto dei brani in gara, Conti ha colto l'occasione per presentare il "bouquet" delle 30 canzoni dei big, dall'indie al rap, dal cantautorato puro fino all'urban pop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Da eterno dongiovanni a marito devoto e papà: ecco come è nata ed è sbocciata la storia d'amore tra Carlo Conti e Francesca VaccaroCarlo Conti ha incontrato Francesca Vaccaro durante una festa di amici, spinto dalla voglia di cambiare vita dopo anni di relazioni sbagliate.

Chi è e cosa fa Francesca Vaccaro, moglie di Carlo ContiFrancesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, si occupa di gestione familiare e supporta il marito nel suo lavoro.

