Carezze musicali è magia

Il concerto “Carezze musicali” ha attirato molti spettatori a Palazzo Roverella, grazie alle esibizioni di artisti locali. La causa è la forte passione del pubblico per la musica dal vivo, che ha riempito la sala di energia e emozioni. Le note delicate e i suoni coinvolgenti hanno creato un’atmosfera unica, rendendo l’evento memorabile per chi ha partecipato. La serata si è conclusa con grande entusiasmo e applausi.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Roverella, " Carezze musicali ", un appuntamento che ha regalato al pubblico un tempo di autentica magia. Protagonisti dell'evento sono stati i giovani allievi di pianoforte, che si sono alternati nell'esecuzione di brani tratti da celebri favole musicali. I bambini hanno incantato genitori, parenti e amici con interpretazioni delicate e coinvolgenti, dimostrando impegno e sensibilità artistica. Il programma ha spaziato da 'Pierino e il lupo' di Sergej Prokof'ev, alla fiaba musicale 'L'anatroccolo stonato' di Roberto Vinciguerra, fino alla suite 'Al chiaro di luna', ispirata all'antico tema popolare francese 'Au clair de la lune'.