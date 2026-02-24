Carcere la carità varca le sbarre | 50 pacchi alimentari in dono dalla comunità islamica

La comunità islamica di Forlì ha consegnato 50 pacchi alimentari ai detenuti, rispondendo a una richiesta di aiuto. La consegna, avvenuta il 16 febbraio, mira a offrire un supporto pratico a chi vive in carcere. La donazione si inserisce in un progetto di solidarietà promosso dai fedeli locali, che desiderano portare un po’ di conforto tra le mura del carcere. La comunità continua a sostenere chi si trova in difficoltà.

Grazie alle offerte raccolte in moschea, sono stati consegnati datteri, farina e caffè ai ristretti della casa circondariale Un sostegno concreto che arriva direttamente dai fedeli della città. Lo scorso 16 febbraio sono stati consegnati 50 pacchi alimentari destinati ai detenuti della casa circondariale di Forlì. L'iniziativa è stata promossa dalla comunità islamica locale e dal presidente della moschea, Mohamed Ballouk, in pieno accordo con la direzione del carcere. L'iniziativa ha fatto sì che venissero recapitati ai detenuti beni di prima necessità. Infatti, ogni pacco contiene due chili di farina d'orzo e due chili di farina di semola, due chili di datteri, due confezioni di tè verde, un chilo di zucchero e un pacco di caffè da 250 grammi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

