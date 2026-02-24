Carabinieri salvano un uomo dal tetto della sua casa ad Amaseno

I carabinieri hanno salvato un uomo dal tetto della sua casa ad Amaseno, intervenendo dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. L’uomo si era arrampicato in un momento di crisi e rischiava di cadere. Con rapidità e determinazione, i militari sono saliti sul tetto e lo hanno tratto in salvo, evitando un potenziale incidente grave. La scena si è svolta davanti a una folla di vicini preoccupati.

Un intervento concitato e pericoloso ha visto quattro militari rischiare la vita per impedire il gesto estremo di un 46enne, coordinati dalla Centrale Operativa di Frosinone. Hanno messo a rischio le loro vite per salvarne un'altra, senza esitazioni e senza badare alle conseguenze. È accaduto nella serata di ieri ad Amaseno, dove i carabinieri sono intervenuti per salvare un uomo di 46 anni che stava per lanciarsi dal tetto della propria abitazione. Erano circa le 19 quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Frosinone è giunta la telefonata disperata di una donna del posto. La madre dell'uomo ha chiesto un intervento urgente: il figlio, in preda a un profondo stato di agitazione, aveva raggiunto il tetto dell'abitazione e minacciava di compiere l'estremo gesto.