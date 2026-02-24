Carabiniere coinvolto in un grave incidente viene soccorso da due poliziotti

Un carabiniere del nucleo radiomobile di Genova è stato coinvolto in un grave incidente stradale domenica 22 febbraio in zona Lungomare Canepa. La causa dell’impatto sembra essere stata una manovra azzardata di un altro veicolo. Due poliziotti presenti sul posto sono intervenuti rapidamente e hanno prestato soccorso al militare, che è rimasto ferito ma cosciente. La dinamica dell’incidente resta da chiarire attraverso le indagini.

Domenica 22 febbraio, in zona Lungomare Canepa, un carabiniere del nucleo radiomobile di Genova è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in servizio. I primi a prestare soccorso al militare sono stati due neo agenti della polizia penitenziaria che si stavano recando alla scuola di formazione di Cairo Montenotte. Dopo aver immediatamente allertato i servizi di emergenza, i due poliziotti hanno messo in sicurezza l’area per proteggere il carabiniere ferito dalle altre auto che arrivavano. Il militare dell’Arma ferito è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate fratture alle costole e alla schiena, con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

