Cara Foresta di Guido Gazzilli

Guido Gazzilli ha scelto di mostrare le sue immagini il 7 marzo 2026 a Interzone Galleria, promuovendo una serie che cattura la bellezza nascosta delle foreste italiane. La mostra nasce dall’idea di mettere in luce i dettagli meno noti della natura, come le foglie fitte e i giochi di luce tra gli alberi. La curatela di Lorenzo Castore accompagna questa esposizione, invitando i visitatori a scoprire un lato nuovo dei paesaggi naturali.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Sabato 7 marzo 2026, Interzone Galleria ― con la curatela di Lorenzo Castore ― è lieta di presentare la mostra Cara Foresta del fotografo Guido Gazzilli.«Ogni mattina all'alba entro nella foresta. È la mia casa, il mio territorio ancestrale. Mi chiamo Guido, e sono il suo custode»Fuggito da una città che gli aveva consumato l’anima, Guido nel cuore del bosco ritrova se stesso, ascolta le creature che lo circondano e impara a lasciar andare il peso di anni bui segnati dal vortice oscuro del rapporto con il padre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ad Arezzo la conferenza “Guido e Pionta: alle origini della notazione” per celebrare la figura di Guido d'ArezzoA Arezzo si tiene una conferenza dedicata a Guido d'Arezzo e alle sue origini.

Incendio boschivo a Lauco, in fiamme dieci ettari di forestaNella serata di sabato 3 gennaio, un incendio ha interessato circa dieci ettari di bosco e pascoli nella zona di Buttea, nel comune di Lauco.