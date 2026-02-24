Capodanno cinese | Firenze celebra l’Anno del Cavallo Domenica Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo

Firenze organizza la terza Festa delle Lanterne per celebrare l’Anno del Cavallo, in risposta alle tradizioni cinesi. La manifestazione si terrà domenica 1 marzo 2026 al piazzale Michelangelo, attirando numerosi cittadini e turisti. Durante l’evento, ci saranno spettacoli e decorazioni luminose che coinvolgono tutta la piazza. La città si prepara a vivere un momento di festa e cultura, che unisce diverse comunità locali e internazionali.

© Firenzepost.it - Capodanno cinese: Firenze celebra l’Anno del Cavallo. Domenica Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo

Si prepara a festeggiare il Capodanno cinese, Firenze, con la terza edizione della Festa delle Lanterne, in programma domenica 1 marzo 2026 al piazzale Michelangelo. L'evento, dedicato all'Anno del Cavallo, simbolo di energia, vitalità e successo nella tradizione cinese, si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati e suggestivi del calendario culturale cittadino, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere 10mila presenze dopo le circa 5mila registrate lo scorso ann