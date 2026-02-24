Capo d’Orlando Stefania Craxi guida il dibattito per il Sì al referendum sulla magistratura

Stefania Craxi ha aperto un dibattito sulla riforma della magistratura a Capo d’Orlando, concentrandosi sulle implicazioni pratiche delle modifiche proposte. La discussione nasce dalla volontà di chiarire come le nuove norme possano influenzare il funzionamento dei tribunali e la tutela dei cittadini. Numerosi cittadini hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo opinioni. La discussione prosegue con l’obiettivo di approfondire i punti chiave del referendum.

Sabato 28 febbraio al Centro Studi GAL Nebrodi Plus confronto su giustizia, riforme istituzionali e valori democratici. Presenti anche Enzo Palumbo e Basilio Milio Quando la memoria storica incontra il dibattito sul presente: a Capo d’Orlando si parla di giustizia con Stefania Craxi. La senatrice, figlia di Bettino Craxi, sarà protagonista dell’incontro pubblico organizzato dai Comitati per il Sì in vista del referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede del Centro Studi GAL Nebrodi Plus in via Roma 15. All’iniziativa prenderanno parte anche il senatore Enzo Palumbo e l’avvocato Basilio Milio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Stefania Orlando si espone sulla tragedia di Anguillara, ecco a chi é rivolto il suo pensieroDopo la tragedia di Anguillara, Stefania Orlando ha deciso di commentare l’accaduto, rivolgendo il suo pensiero al figlio di Federica. Referendum, Stefania Craxi e le ragioni del sì: “Separazione delle carriere battaglia storica di mio padre e Berlusconi. Non vogliamo uno Stato che faccia paura”Il referendum rappresenta un momento importante di riflessione sul modello di Stato desiderato.