Capitale della cultura La Cna ci crede | Grande opportunità per l’intera provincia

La Cna ha sostenuto la candidatura di Massa a capitale della cultura 2028, motivata dalla volontà di valorizzare il patrimonio locale. La decisione di includere la città tra le prime dieci concorrenti deriva dal contributo concreto degli artigiani e delle imprese, che hanno fornito idee e proposte per il progetto. La Confederazione punta ora a rafforzare il supporto e a coinvolgere tutta la comunità nella sfida finale. La vittoria dipende anche dall’impegno di cittadini e istituzioni.

Ha contribuito al dossier di candidatura di Massa a capitale della cultura 2028 la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) e ora tifa per la vittoria dopo l’ammissione nelle prime 10 città. Intanto guarda con impegno all’audizione del 27 febbraio a Roma alla quale sarà presente. Ne parliamo con Enrico Mallegni, vice presidente provinciale di Cna. Perché avete aderito al progetto? "Lo abbiamo fatto fin da subito con entusiasmo e anche se a molti può sembrare una cosa ambiziosa penso che sia molto importante aver portato le nostre idee dentro il dossier". Di cosa si tratta? "Abbiamo presentato un nostro progetto teatrale e documentaristico sulla figura dell’artigiano che ne parli dai primordi ai giorni nostri; una figura a volte misconosciuta anche ai giovani, ma che non è solo quella dell’idraulico o del muratore: l’artigiano è legato anche al digitale e all’audiovisivo e quindi si tratta di una figura assolutamente importante e attuale come lo è stata sempre nella cultura storica apuana ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Capitale della Cultura. La Regione ci crede: "Candidata 2033". E torna Seminare Idee

Capitale della cultura, Cna: "La sfida ora è trasformare la candidatura in sviluppo"La recente selezione di Forlì-Cesena tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 rappresenta un riconoscimento importante per il territorio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I Palazzi della Capitale della Cultura; Capitale della Cultura. La città crede nel sogno: logo sui monumenti e alle fermate dei bus; Obiettivo Capitale della Cultura: scatta la campagna totale tra proiezioni sui monumenti e contenuti social; Forlì si veste per la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Capitale della cultura, Ancona si gioca tutto a Roma. Ecco chi saranno i relatoriANCONA Capitale della Cultura 2028, ora il capoluogo ci crede. Giovedì a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si svolgeranno le audizioni delle finaliste a partire ... corriereadriatico.it

Massa finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028E' tra le 10 città in corsa con il progetto, intitolato Massa, la luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia. rainews.it

Ancona tra le finaliste Capitale cultura 2028, Acquaroli chiuderà l'audizione al Mic. Giovedì al ministero. Il presidente delle Marche: "Crediamo in questo percorso" #ANSA x.com

Il13. . PORDENONE VERSO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027. L’ASS COM PARIGI, LE MOSTRE PREVISTE PER IL 2026. - facebook.com facebook