Caos treni nel pomeriggio | disagi sulla Milano-Saronno ma anche verso Paderno

Un guasto tecnico ha causato il fermo di diversi treni sulla linea Milano-Saronno e verso Paderno nel pomeriggio. La problematica ha provocato lunghe attese e ritardi per migliaia di pendolari che si spostano tra Milano e le zone nord della Lombardia. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso, creando un notevole caos tra i viaggiatori. La situazione resta critica fino a quando non verranno risolti tutti i problemi tecnici.

Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Treni nel caos per presunti sabotaggi, disagi anche a Santa Maria NovellaUn guasto sospetto ha causato disagi sui binari, creando caos tra i pendolari in transito a Santa Maria Novella.

Sciopero, a Saronno treni in ritardo anche in fascia di garanzia: disagi per studenti e lavoratoriA Saronno, gli scioperi hanno causato ingenti disagi ai pendolari, con treni in ritardo anche durante la fascia di garanzia tra le 6 e le 9.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Treni, nuovi sabotaggi sulle linee dell'Alta Velocità. Salvini: Atti criminali; Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosi; Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: Cavi bruciati, atti dolosi. Salvini: Atti criminali. Treni in ritardo fino a 140 minuti.

Caos treni nel pomeriggio: disagi sulla Milano-Saronno ma anche verso PadernoUn pomeriggio di forti disagi per migliaia di pendolari alla stazione di Milano Cadorna e lungo le principali direttrici verso il Nord della Lombardia. ilnotiziario.net

Caos treni, ennesima mattinata nera per i pendolari: cancellazioni, guasti e ritardi recordTra Lodigiano e Sud Milano lamentano un copione che si ripete ogni giorno: convogli cancellati, ritardi fino a 38 minuti e carrozze stracolme-protesta Il Comitato Pendolari e incalza _È un disservizi ... msn.com

Il Viaggio della Fiamma Olimpica è arrivato a Saronno Mercoledì 4 febbraio il Viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha attraversato l’Alto Milanese e la Brianza. La staffetta è partita in mattinata da Gallarate, con la star intern - facebook.com facebook