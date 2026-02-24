Caos Messico | guerriglia narcos e decine di morti

L'intervento deciso contro i cartelli della droga ha provocato un’escalation di violenze e decine di vittime in Messico. La morte di El Mencho, considerato uno dei leader più ricercati, deriva da un’operazione militare coordinata tra Stati Uniti e Messico. Le forze dell’ordine hanno colpito con precisione obiettivi strategici, provocando scontri intensi nelle zone rurali. L’azione ha portato a un aumento delle tensioni tra le varie fazioni criminali.

La morte di El Mencho non è stata un incidente di percorso, ma una decisione politica e militare, secondo fonti di intelligence statunitensi e messicane consultate da Il Giornale. Dopo cinque tentativi falliti, tra elicotteri abbattuti, imboscate e centinaia di vittime tra militari e civili, il capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era ormai considerato un obiettivo da neutralizzare e non da processare. Aveva trasformato il terrore in un metodo di governo criminale, ricorrendo a narco-blocchi simultanei, autobus e camion incendiati per paralizzare intere regioni, oltre ad attacchi coordinati contro banche, stazioni di servizio e infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità.

Messico nel caos dopo la morte di “El Mencho”: almeno 26 morti e decine di arrestiL’uccisione di “El Mencho”, leader del Cartello Jalisco, ha scatenato un'ondata di violenza in Messico, causando almeno 26 morti e decine di arresti.

Guerriglia in Messico: Ucciso El Mencho

