Caos a Edolo | petardo blocca treno 16enne denunciato

Un petardo esploso in stazione ha causato il blocco di un treno e il panico tra i passeggeri, che sono stati costretti a uscire dai vagoni. La causa del disordine risulta essere un giovane di 16 anni, che ha acceso l’ordigno davanti alla struttura ferroviaria. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La situazione si è conclusa con la denuncia del ragazzo e la ripresa del traffico ferroviario.

Edolo – Un petardo esploso in stazione ha scatenato il caos e l'allarme antincendio su un treno, costringendo i passeggeri a evacuare. L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio alla stazione di Edolo, ha un ragazzo di 16 anni denunciato per interruzione di pubblico servizio. Erano le 16:00 quando un petardo è esploso vicino ai binari, proprio mentre il treno della linea Brescia-Edolo stava ripartendo. Il botto ha attivato il sistema antincendio di uno dei vagoni, bloccando il convoglio e costringendo i passeggeri, tra cui molti studenti, a scendere in fretta. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi, ma l'episodio ha causato ritardi e rallentamenti per i treni successivi.