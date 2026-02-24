Cantù aperture straordinarie per la carta d’identità elettronica | quanto costa come farla e cosa serve

A Cantù, oltre 3.000 persone possiedono ancora la vecchia carta d’identità cartacea, che deve essere sostituita con quella elettronica entro il 3 agosto 2026. La questione riguarda molti cittadini che si informano sulle modalità di richiesta e sui costi. Le nuove aperture straordinarie negli uffici comunali facilitano il rilascio del documento digitale. Chi si prepara a farla richiede di portare alcuni documenti e prenotare un appuntamento.

A Cantù sono oltre 3.000 le carte d’identità cartacee ancora da sostituire. L’Anagrafe amplia gli orari tra marzo e aprile per facilitare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica Cantù sono ancora più di 3.000 i cittadini in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. Un documento che dovrà essere sostituito con la carta d’identità elettronica (Cie) entro il 3 agosto 2026, data oltre la quale non sarà più valido. Per agevolare i cittadini ed evitare un afflusso concentrato negli ultimi mesi, il Comune ha deciso di ampliare gli orari dell’Ufficio Anagrafe introducendo aperture straordinarie nei mesi di marzo e aprile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lanciano, aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe per la carta d'identità elettronicaIl Comune di Lanciano informa che l’ufficio anagrafe sarà aperto in modalità straordinaria esclusivamente per i residenti, al fine di facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaIl Comune di Arezzo ha deciso di sospendere la consegna delle carte d’identità cartacee a causa dell’aumento delle richieste di Carte d’Identità Elettroniche (CIE).

