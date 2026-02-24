Cantù aperture straordinarie per la carta d’identità elettronica | quanto costa come farla e cosa serve

A Cantù, oltre 3.000 cittadini possiedono ancora la vecchia carta d’identità cartacea, che deve essere sostituita con quella elettronica entro il 3 agosto 2026. La città ha aperto punti straordinari per aiutare chi deve richiedere il nuovo documento. Molti cittadini si informano sui costi e sui documenti necessari per completare la procedura. Le operazioni si svolgono presso gli uffici comunali, dove si attendono numerosi utenti nelle prossime settimane.

A Cantù sono oltre 3.000 le carte d’identità cartacee ancora da sostituire. L’Anagrafe amplia gli orari tra marzo e aprile per facilitare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica Cantù sono ancora più di 3.000 i cittadini in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. Un documento che dovrà essere sostituito con la carta d’identità elettronica (Cie) entro il 3 agosto 2026, data oltre la quale non sarà più valido. Per agevolare i cittadini ed evitare un afflusso concentrato negli ultimi mesi, il Comune ha deciso di ampliare gli orari dell’Ufficio Anagrafe introducendo aperture straordinarie nei mesi di marzo e aprile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lanciano, aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe per la carta d'identità elettronicaIl Comune di Lanciano informa che l’ufficio anagrafe sarà aperto in modalità straordinaria esclusivamente per i residenti, al fine di facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

