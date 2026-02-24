Cane conteso dopo la separazione | Il mio ex non vuole farmelo vedere ma Hope è tutta la mia vita

Una donna di Riccione chiede di riavere il suo cane, che l’ex compagno si rifiuta di restituirle. La donna afferma che Hope rappresenta tutto per lei e denuncia che l’uomo si è trasferito con l’animale senza il suo consenso. La vicenda si è complicata dopo la separazione, portando la donna a rivolgersi alle autorità per recuperare il suo amato animale. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

© Ilrestodelcarlino.it - Cane conteso dopo la separazione: “Il mio ex non vuole farmelo vedere, ma Hope è tutta la mia vita”

Riccione, 24 febbraio 2026 – "Rivoglio il mio cane, è tutta la mia vita". E' una richiesta disperata quella che arriva da una donna riccionese di 59 anni, impegnata in una battaglia legale con l'ex compagno, 52 anni, oggi accusato di appropriazione indebita. Hope, il meticcio al centro della vicenda. Al centro della vicenda c'è un meticcio di nome Hope, un cane che per lei non è solo un animale domestico, ma un compagno di vita, un sostegno quotidiano, un affetto che va oltre ogni valore economico. La donna - assistita dall'avvocato Alessandro Buzzoni - ha presentato denuncia dopo che, stando al suo racconto, l'ex convivente avrebbe «portato via il cane senza più consentirmi di vederlo«.