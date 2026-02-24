Can Yaman | Nessun caso Turchia stasera i due Sandokan all' Ariston Conti | Pucci non se la sente Il mio Sanremo? Cristiano e democratico Apre la voce di Baudo l' ordine d' uscita dei Big

Can Yaman ha chiarito che il suo intervento al Festival di Sanremo non riguarda questioni politiche turche. L’attore si esibirà questa sera con il personaggio di Sandokan, davanti a un pubblico numeroso. Conti spiega che Pucci non si sente pronto a partecipare. Yaman sottolinea che il suo show sarà “cristiano e democratico”. La serata si apre con l’intervento di Baudo e l’ordine delle esibizioni dei Big.

«Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti assieme». Comincia con queste parole del direttore artistico Carlo Conti, tra gli applausi della Sala stampa, la conferenza stampa di presentazione di Sanremo che stasera alzerà il sipario sulla 76esima edizione. Il Festival stasera si aprirà con lo storico jingle e la voce di Pippo. "La voce che dirà 'benvenuti al teatro Ariston' sarà quella di Pippo» e sarà uno, il primo, degli omaggi a Baudo a cui è dedicata questa edizione di Sanremo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Can Yaman: "Nessun caso Turchia", stasera i due Sandokan all'Ariston. Conti: "Pucci non se la sente. Il mio Sanremo cristiano e democratico". L'ordine d'uscita dei BigCan Yaman ha chiarito che non ci sono problemi con la Turchia, dopo aver annunciato la presenza sul palco dell'Ariston con l’altro Sandokan.

Sanremo 2026, Conti ricorda Costanzo. Can Yaman: "Nessun caso Turchia", stasera i due Sandokan all'Ariston. L'ordine d'uscita dei BigDurante la serata di Sanremo 2026, Conti ha ricordato Maurizio Costanzo, morto tre anni fa, evidenziando il suo ruolo nella tv italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Treviso, bimba di 8 anni cade in palestra a scuola e batte la testa: ricoverata in terapia intensiva; Daniela Ruggi, chiesta archiviazione per lo sceriffo Domenico Lanza: Non ricordo nulla della nostra telefonata; Rai smentisce la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, Corsini: La data è quella prevista dal piano; Le ultime settimane della coppia morta in tenda, le accuse al Comune e la risposta: Aveva alloggio gratuito.

Can Yaman: Il mio arresto e poi rilascio? Non esiste nessun caso - 2/4Tutto pronto per il Festival. Can Yaman chiarisce l'arresto: Non c'è mai stato un caso. Tiziano Ferro super ospite ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman a Sanremo 2026: Sono single. In Turchia non c'è nessun caso. Ecco le sue paroleCan Yaman a Sanremo 2026: l'attore ufficializza la rottura con Sara Bluma e chiarisce il giallo dell'arresto in Turchia. Sono single. Leggi le sue parole. movieplayer.it

La - #CanYaman è sbarcato a Sanremo. Nella Conferenza Stampa di oggi del #FestivaldiSanremo è presente vicino a #CarloConti anche Can Yaman che condurrà insieme a lui e a #LauraPausini la puntata di questa sera. L’attore turco si è detto molto emozi - facebook.com facebook

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l' #ordine di #uscita dei 30 big di Francesco Fredella #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com