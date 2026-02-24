Can Yaman è arrivato a Sanremo 2026 Abbronzato rilassato e pronto alla battuta Che cos' ha detto il divo turco in conferenza stampa

Can Yaman ha partecipato alla conferenza stampa di Sanremo 2026, dopo aver trascorso le vacanze in Italia, e ha condiviso alcune battute sul suo soggiorno. L’attore turco, più abbronzato di alcuni presentatori, ha risposto alle domande con entusiasmo, mantenendo un tono scherzoso. La sua presenza ha attirato molta attenzione tra i giornalisti, che hanno notato il suo sorriso smagliante. La sua partecipazione si inserisce tra le molte novità di quest’anno.

Più abbronzato di Carlo Conti, arriva alla conferenza stampa di Sanremo 2026 spigliato, all’apparenza rilassato e pronto alla battuta Can Yaman (il nome si pronuncia “Sgian”). «Ci assomigliano anche nel fisico», scherza il conduttore. È il divo turco di Sandokan il co-conduttore della prima serata del Festival ( qui tutto il programma di martedì 24 ). Che cosa lo spaventa di Sanremo? «Tutto, ma faccio finta di niente», dice l’attore con un gran sorriso. «Come mi sono preparato al Festival? Cercando di non pensarci per non emozionarmi troppo. Ieri sono partito dalla Spagna dopo avere finito di lavorare su un set e alle 2 sono arrivato qua. 🔗 Leggi su Amica.it

