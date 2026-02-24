CAN YAMAN | DOPO SANREMO MI VEDRETE IN TANTE SERIE SANDOKAN COMPRESO

Can Yaman ha conquistato il pubblico con la serie Sandokan, attirando l’attenzione di diverse produzioni. La sua popolarità cresce dopo il festival di Sanremo, dove ha attirato molti sguardi. Ora si prepara a lavorare in nuove serie, tra Italia e Spagna, con ruoli vari e progetti diversi. La sua agenda si riempie di nuove riprese, mentre i fan attendono di vederlo in azione su più schermi.

Dopo il successo di Sandokan, tutti vogliono Can Yaman. Il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo annuncia i nuovi impegni sul set, tra Italia e Spagna. Attualmente impegnato sul set in Spagna per la serie di Mediaset “ Il Labirinto delle Farfalle ” che andrà in onda su Telecinco e Canale 5, Can Yaman tornerà “a Roma in estate per girare con la Lux Vide una commedia, Bro “. Lo annuncia lo stesso attore in conferenza stampa a Sanremo. Quanto alla seconda stagione di Sandokan, “si sarebbe dovuta girare quest’estate, ma le riprese sono slittate “. I motivi li svela proprio Yaman. 🔗 Leggi su Bubinoblog

