CAN YAMAN | DOPO SANREMO MI VEDRETE IN TANTE SERIE SANDOKAN COMPRESO

Can Yaman ha conquistato il pubblico con Sandokan, attirando molte richieste di lavoro. La sua popolarità aumenta dopo la partecipazione a Sanremo, che ha portato a nuovi progetti televisivi in Italia e Spagna. L’attore si prepara a girare diverse serie, confermando il suo impegno nel cinema e in televisione. Le riprese si svolgeranno tra le due nazioni e coinvolgeranno diversi produttori. Yaman si prepara a tornare sul set con nuovi ruoli.

Dopo il successo di Sandokan, tutti vogliono Can Yaman. Il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo annuncia i nuovi impegni sul set, tra Italia e Spagna. Attualmente impegnato sul set in Spagna per la serie di Mediaset " Il Labirinto delle Farfalle " che andrà in onda su Telecinco e Canale 5, Can Yaman tornerà "a Roma in estate per girare con la Lux Vide una commedia, Bro ". Lo annuncia lo stesso attore in conferenza stampa a Sanremo. Quanto alla seconda stagione di Sandokan, "si sarebbe dovuta girare quest'estate, ma le riprese sono slittate ". I motivi li svela proprio Yaman.