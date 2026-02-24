Can Yaman Dimentica Sara | Ecco Chi E’ La Nuova Fiamma!

Can Yaman è stato fotografato mentre cena con l’influencer Lorena Ramiro, alimentando le voci sulla sua vita sentimentale. La scena si è svolta tra sguardi intensi e sorrisi naturali in un ristorante di Madrid. La presenza della coppia ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fotografi, che hanno immortalato il momento. La notizia ha subito fatto il giro dei social e dei media, suscitando curiosità tra i fan.

Can Yaman paparazzato con l'influencer Lorena Ramiro: ecco cosa è successo davvero nella cena più chiacchierata della capitale spagnola. Can Yaman non smette mai di far parlare di sé. Dopo la rottura con la dj Sara Bluma, l'attore turco è tornato al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per una possibile nuova fiamma: si tratterebbe della giovane influencer spagnola Lorena Ramiro. E a quanto pare, non si tratta di semplici indiscrezioni: un video girato a Madrid li mostra insieme, complici e sorridenti, durante una cena in uno dei ristoranti più in voga della capitale spagnola. Lo scoop arriva direttamente dalla Spagna, più precisamente dall'esperto di gossip Javi Hoyos, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini "rubate" dai fan.