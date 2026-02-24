Can Yaman da Sandokan a Sanremo con 15 kg in più | Devo prepararmi per mesi

Can Yaman ha deciso di mettere su 15 chili in più per interpretare Sandokan e partecipare a Sanremo, motivato dalla necessità di adattarsi ai ruoli. L’attore turco ha spiegato di aver seguito un duro programma di allenamenti e dieta per mesi, puntando a una trasformazione completa. La sua scelta ha suscitato molte discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori, che osservano i cambiamenti nel suo aspetto e nel suo modo di recitare.

Per Can Yaman l’arrivo sul palco del Festival di Sanremo segna uno dei momenti più visibili della sua carriera recente in Italia. È il co-conduttore della serata inaugurale al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini e durante la conferenza stampa di presentazione ha raccontato con grande trasparenza il periodo che sta vivendo tra televisione, preparazione fisica e riprese imminenti. Al centro del discorso c’è naturalmente la serie Sandokan, il progetto su cui sta lavorando da mesi e che richiede una trasformazione continua del corpo. La frase che ha colpito tutti è arrivata parlando proprio delle riprese e dei tempi della produzione: "Avrei voluto girare tre stagioni di fila, ora devo perdere chili e poi recuperarli, attualmente peso 100 chili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Can Yaman da Sandokan a Sanremo: co-conduttore della prima serata con… CarlokanCan Yaman fa il suo debutto a Sanremo 2026.

“Dovrei venire con la mia spada”: Can Yaman sbarca a Sanremo 2026 e Carlo Conti lo accoglie travestito da SandokanCan Yaman arriva a Sanremo 2026 e sorprende tutti con una battuta: “Dovrei venire con la mia spada”.

