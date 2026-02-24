Can Yaman arresto e rilascio | cosa è successo a Istanbul e cosa ha detto lui a Sanremo

Can Yaman è stato fermato a Istanbul il 10 gennaio 2026, durante un blitz nei locali notturni come l’Hotel Bebek e il Klein Phonix, a causa di un’operazione delle forze dell’ordine. L’attore è stato poi rilasciato dopo alcune ore di detenzione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre Yaman ha fatto una breve dichiarazione a Sanremo, negando ogni coinvolgimento in attività illecite.

Roma, 24 febbraio 2026 – Il 10 gennaio 2026 il nome di Can Yaman finisce nelle cronache turche: viene fermato a Istanbul durante un blitz nei locali notturni della città, tra cui l’Hotel Bebek e il Klein Phonix, insieme ad altre persone del mondo dello spettacolo. Le notizie di quei giorni parlavano di test tossicologici eseguiti all’istituto di medicina legale e di un rilascio avvenuto poche ore dopo. Nessuna custodia cautelare, nessuna detenzione prolungata. In poche ore però la vicenda diventa un caso mediatico. La versione dell’attore. Arrivato a Roma il giorno successivo, Yaman pubblica una foto davanti al Colosseo e si rivolge alla stampa italiana, chiedendo di non fare “copy paste” delle notizie provenienti dalla Turchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Can Yaman fermato e rilasciato a Istanbul: nessun mandato d’arresto, cosa sappiamo sull’inchiestaSei Can Yaman è stato fermato e successivamente rilasciato a Istanbul.

Can Yaman, chi è davvero: carriera, curiosità e cosa è successo dopo l’inchiesta di IstanbulCan Yaman è un attore italiano noto per la sua carriera nel cinema e in televisione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, Can Yaman: sono single. L’arresto? Non c’è mai stato un caso; Sanremo, Can Yaman: Arresto per droga in Turchia? Non c'e' 'un caso'; Sanremo, Can Yaman: Arresto per droga in Turchia? Non c'e' 'un caso'; Can Yaman a Sanremo, hotel segreto e richieste ‘speciali’ tra noci pecan e caffè.

Can Yaman: Il mio arresto e poi rilascio? Non esiste nessun caso - 2/4Tutto pronto per il Festival. Can Yaman chiarisce l'arresto: Non c'è mai stato un caso. Tiziano Ferro super ospite ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman e l’arresto: Non c’è nessun caso/ Sono controlli che fanno a tutti in TurchiaRiguardo al paragone sull’abbronzatura, Can Yaman ha detto: Sull’abbronzatura mi batte, sul fisico no. Ma è chiaro che, almeno per una sera, gli occhi saranno puntati soprattutto su di lui. Tra ... ilsussidiario.net

«Mi piacerebbe girare tre stagioni di fila, anche perché gli attori invecchiano». Can Yaman è stato molto schietto con i giornalisti durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, dove è salito sul palco accanto a Carlo Conti come co-conduttore. Proprio in que - facebook.com facebook

Carlo #Conti fa ridere i giornalisti con una battuta su #CanYaman: " Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto". #sanremo #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com