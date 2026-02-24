Can Yaman arresto e rilascio | cosa è successo a Istanbul e cosa ha detto lui a Sanremo

Da quotidiano.net 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman è stato fermato a Istanbul il 10 gennaio 2026, durante un blitz nei locali notturni come l’Hotel Bebek e il Klein Phonix, a causa di un’operazione delle forze dell’ordine. L’attore è stato poi rilasciato dopo alcune ore di detenzione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre Yaman ha fatto una breve dichiarazione a Sanremo, negando ogni coinvolgimento in attività illecite.

Roma, 24 febbraio 2026 – Il 10 gennaio 2026 il nome di Can Yaman finisce nelle cronache turche: viene fermato a Istanbul durante un blitz nei locali notturni della città, tra cui l’Hotel Bebek e il Klein Phonix, insieme ad altre persone del mondo dello spettacolo. Le notizie di quei giorni parlavano di test tossicologici eseguiti all’istituto di medicina legale e di un rilascio avvenuto poche ore dopo. Nessuna custodia cautelare, nessuna detenzione prolungata. In poche ore però la vicenda diventa un caso mediatico. La versione dell’attore. Arrivato a Roma il giorno successivo, Yaman pubblica una foto davanti al Colosseo e si rivolge alla stampa italiana, chiedendo di non fare “copy paste” delle notizie provenienti dalla Turchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

