Can Yaman a Sanremo con Kabir Bedi Fa chiarezza sull' arresto in Turchia e debutta a sorpresa con Fiorello

Can Yaman ha attirato l’attenzione a Sanremo, dove ha partecipato con Kabir Bedi, dopo aver chiarito le voci sull’arresto in Turchia. Il suo debutto con Fiorello ha sorpreso il pubblico, mentre si mostra più aperto che mai davanti alle telecamere. La serata ha visto anche momenti di leggerezza, con l’attore che ha condiviso qualche aneddoto personale tra battute e sorrisi. La sua presenza ha acceso l’interesse tra gli spettatori del festival.

L'attore turco ama "le canzoni struggenti come "Piccolo grande amore" di Baglioni ma anche le canzoni di Laura Pausini. Il mio arresto? Non è un caso, è stato un fermo di routine". E scherza con Fiorello Bellissimo e pure simpatico. Can Yaman è uno dei grandi protagonisti della prima serata del Festival. Divenuto famosissimo in Italia dopo il grande successo di Sandokan, l’attore turco sul palco dell’Ariston sarà protagonista anche di una “carrambata”: con lui infatti ci sarà anche Kabir Bedi, lo storico Sandokan dello sceneggiato degli anni Settanta, proprio per festeggiare i 50 anni di “Sandokan”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Can Yaman a Sanremo con Kabir Bedi, l'incontro dei due Sandokan. E fa chiarezza sull'arresto in TurchiaCan Yaman ha partecipato a Sanremo insieme a Kabir Bedi, incontrando il pubblico con il volto noto di Sandokan.

Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeKabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Can Yaman, dalla Malesia al Teatro Ariston per la conduzione della prima serata. In conferenza stampa dice: Sono single, conoscete qualcuno?; Tutto (ma proprio tutto) su Can Yaman a Sanremo; quando arriva, dove alloggia, cosa chiede di avere in camera; Can Yaman a Sanremo, hotel segreto e richieste 'speciali' tra noci pecan e caffè; Sanremo 2026, Can Yaman debutta come co-conduttore: ma chi lo veste?.

Can Yaman a Sanremo 2026, le foto della conferenza stampaCan Yaman alla conferenza stampa della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di ... msn.com

Can Yaman a Sanremo 2026: Sono single. In Turchia non c'è nessun caso. Ecco le sue paroleCan Yaman a Sanremo 2026: l'attore ufficializza la rottura con Sara Bluma e chiarisce il giallo dell'arresto in Turchia. Sono single. Leggi le sue parole. movieplayer.it

Durante la conferenza stampa di Sanremo, Carlo Conti ha fatto un annuncio: stasera accanto a Can Yaman ci sarà Kabir Bedi! #sandokan #sanremo #canyaman - facebook.com facebook

#Sanremo, Can #Yaman: sono single. L'arresto Non c'è mai stato un caso #Sanremo2026 x.com