campagnola arrestato per maltrattamenti alla fidanzata

Campagnola, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato la fidanzata e altri familiari, e per aver indotto l’uso di droghe. La sua condotta violenta e i comportamenti aggressivi sono stati documentati durante i controlli di routine. L’arresto deriva da segnalazioni di comportamenti intimidatori e minacce che si sono verificati nelle ultime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si interroga sulle cause di questa escalation.

Campagnola (Reggio Emilia), 24 febbraio 2026 - I carabinieri della caserma di Campagnola hanno eseguito un ordine di arresto per un uomo di 34 anni, di origine marocchina, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, induzione all’uso di sostanze stupefacenti e lesioni personali.La vittima è la fidanzata convivente, che sarebbe stata costretta perfino a lasciare l’abitazione, trovando protezione a casa di un’amica, per sfuggire a continue vessazioni fisiche e psicologiche. Un incubo che sarebbe durato per mesi, attraverso un controllo ossessivo nei confronti della donna, talvolta segregata in casa, chiudendola a chiave nella camera da letto, facendola uscire solamente per cucinare, pulire e andare in bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sassari, dieci giorni di violenza: uomo arrestato per sequestro, sevizie e maltrattamenti alla fidanzata.A Sassari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver tenuto la fidanzata di 25 anni prigioniera per più di dieci giorni.

Maltrattamenti reiterati alla compagna: arrestato 53enneUn uomo di 53 anni di Avellino è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato condannato in via definitiva per ripetuti maltrattamenti in famiglia, anche sul luogo di lavoro della compagna.

