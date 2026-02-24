Camorra rapina da 20 kg di cocaina ricostruita dai carabinieri con coinvolgimento della cosca Nirta-Strangio

I carabinieri di Napoli hanno ricostruito una rapina di 20 kg di cocaina, collegata alla cosca Nirta-Strangio, durante un'operazione all’alba. L’indagine ha portato alla scoperta di dettagli chiave sulla dinamica del colpo e sul ruolo dei membri della ‘ndrina. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato a misure cautelari. La scoperta apre nuove piste sulle rotte del traffico di droga nella regione.

Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti, l’assalto sarebbe stato messo a segno da esponenti del clan Vanella Grassi ai danni di due corrieri calabresi Le indagini condotte dagli inquirenti tra il 2024 e il 2025 hanno permesso di fare piena luce su una rapina a mano armata avvenuta nell’aprile 2023 a Casavatore; dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’assalto sarebbe stato messo a segno da esponenti del clan Vanella Grassi ai danni di due corrieri calabresi incaricati di trasportare circa 20 chilogrammi di cocaina. La droga, stando agli accertamenti, era destinata al clan Amato-Pagano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni, papà arrestato dai carabinieri: in casa 1,5 Kg di cocainaUn uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Arezzo.

Spaccia dai domiciliari, con sei cani di grossa taglia attorno alla casa: sequestrati oltre 3 kg di cocainaUn uomo agli arresti domiciliari è stato scoperto mentre spacciava droga dalla propria abitazione, circondato da sei cani di grossa taglia.