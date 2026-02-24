Camorra rapina da 20 chili di cocaina a Casavatore | il coinvolgimento dei Nirta-Strangio

Un blitz dei carabinieri di Napoli ha smantellato un traffico di 20 chili di cocaina a Casavatore, collegato ai Nirta-Strangio di Reggio Calabria. L’indagine ha portato all’arresto di sospetti legati a un’organizzazione che gestiva il commercio di droga nelle zone limitrofe. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche armi e denaro contante. Le autorità continuano a seguire le piste per chiarire i dettagli dell’intera rete criminale.

Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti, l'assalto sarebbe stato messo a segno da esponenti del clan Vanella Grassi ai danni di due corrieri calabresi Le indagini condotte dagli inquirenti tra il 2024 e il 2025 hanno permesso di fare piena luce su una rapina a mano armata avvenuta nell'aprile 2023 a Casavatore; dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, l'assalto sarebbe stato messo a segno da esponenti del clan Vanella Grassi ai danni di due corrieri calabresi incaricati di trasportare circa 20 chilogrammi di cocaina. La droga, stando agli accertamenti, era destinata al clan Amato-Pagano.