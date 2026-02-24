Il Camerlona si blocca sul pareggio contro l’Atletico Lugo, con la causa principale che risiede nella buona difesa degli avversari. La squadra di casa non riesce a segnare il gol decisivo e si accontenta di un pareggio che lascia invariata la posizione in classifica. La Marradese, invece, segna due volte con Marco Bini, ma non riesce a superare la Stella Azzurra, che si difende con ordine. La vetta del girone rimane invariata.

Frenano le big, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Camerlona fermata sul pari (1-1) dall’Atletico Lugo non è comunque avvicinata dalla Marradese (doppietta di Marco Bini), stoppata sul 2-2 dalla Stella Azzurra. Il Saline Romagna vince 2-0 lo scontro diretto col Wild Bagnara e si issa al terzo posto. Nel girone B con una doppietta di Alfredo Spina (nella foto) il Villanova regola 3-0 lo Sporting Castel Guelfo mentre in vetta resta solo il Vatra (0-0 a Prada) per la sconfitta 1-0 dello Sporting Lugo con la Monti. Terza Categoria (19ª giornata). Girone A: Atl. Lugo-Pol. Camerlona 1-1, Coyotes-Atlas 2-1, Cral Mattei-Cervia Utd U21 1-6, R. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e SportingIn questa giornata di terza categoria, il colpo Stella Azzurra si è verificato con le vittorie di Vatra e Sporting Lugo, entrambe per rinvio a causa di impraticabilità di campo.

Leggi anche: Terza categoria. Camerlona in fuga. Cade lo Sporting Lugo, la Compagnia brinda

Argomenti correlati

Camerlona bloccato. Sporting Lugo ko, il Vatra solo in vetta; Lamkja trascina il Biancanigo. Pari del Camerlona.

Camerlona bloccato. Sporting Lugo ko, il Vatra solo in vettaFrenano le big, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Camerlona fermata sul pari (1-1) dall’Atletico Lugo non ... ilrestodelcarlino.it

Lamkja trascina il Biancanigo. Pari del CamerlonaApprofittando dello stop – causa impraticabilità di campo – dello Sporting Lugo contro il Biancanigo, il Vatra raggiunge i ... ilrestodelcarlino.it

Approfittando dello stop – causa impraticabilità di campo – dello Sporting Lugo contro il Biancanigo, il Vatra raggiunge i lughesi... - facebook.com facebook