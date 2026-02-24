Camerlona bloccato Sporting Lugo ko il Vatra solo in vetta
Il Camerlona si blocca sul pareggio contro l’Atletico Lugo, con la causa principale che risiede nella buona difesa degli avversari. La squadra di casa non riesce a segnare il gol decisivo e si accontenta di un pareggio che lascia invariata la posizione in classifica. La Marradese, invece, segna due volte con Marco Bini, ma non riesce a superare la Stella Azzurra, che si difende con ordine. La vetta del girone rimane invariata.
Frenano le big, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Camerlona fermata sul pari (1-1) dall’Atletico Lugo non è comunque avvicinata dalla Marradese (doppietta di Marco Bini), stoppata sul 2-2 dalla Stella Azzurra. Il Saline Romagna vince 2-0 lo scontro diretto col Wild Bagnara e si issa al terzo posto. Nel girone B con una doppietta di Alfredo Spina (nella foto) il Villanova regola 3-0 lo Sporting Castel Guelfo mentre in vetta resta solo il Vatra (0-0 a Prada) per la sconfitta 1-0 dello Sporting Lugo con la Monti. Terza Categoria (19ª giornata). Girone A: Atl. Lugo-Pol. Camerlona 1-1, Coyotes-Atlas 2-1, Cral Mattei-Cervia Utd U21 1-6, R. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e SportingIn questa giornata di terza categoria, il colpo Stella Azzurra si è verificato con le vittorie di Vatra e Sporting Lugo, entrambe per rinvio a causa di impraticabilità di campo.
